غزة: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة اثنين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، وصول ثلاثة شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم شهيدان ارتقيا حديثًا، وثالث جرى انتشاله من تحت الركام.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل "الرسالة نت"، إن عددًا من الضحايا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات، إذ تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب حجم الدمار واستمرار المخاطر الميدانية.

وأشارت إلى أنّ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفع إلى 356 شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى 908 إصابات، ووصل عدد الجثامين المنتشلة إلى 607.

أما حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 فقد ارتفعت إلى 70,103 شهداء، إضافة إلى 170,985 إصابة، وفق تقرير وزارة الصحة.