بدران: الاحتلال يتهرب من المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، إن الحركة التزمت بجميع تعهداتها في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي التهرب من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح بدران، في لقاء على قناة الجزيرة مباشر، أن الحركة والجانب الفلسطيني نفذوا كل ما هو مطلوب في المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يشمل التعاون الكامل في ملف الجثامين، مشيرا إلى أن ما تبقى بحوزة المقاومة هو جثمان واحد يعود لجندي إسرائيلي وآخر لغير إسرائيلي.

وأكد أن الاحتلال لم يلتزم بفتح معبررفح كمما نص عليه الاتفاق، وواصل عمليات القصف والقتل في جميع مناطق قطاع غزة، إلى جانب منع دخول المساعدات بالكميات المتفق عليها واستمرار عمليات الهدم الواسعة، داعياً إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ ما وقع عليه بدون ذلك تبقى كل المراحل حبرا على ورق.

وبشأن وضع المقاومين في رفح، قال بدران "إن الاحتلال يريد صناعة صورة نصر لم يحققها في عامين من الحرب، لكنه فشل وسيفشل”، مبيناً أن الاحتلال هو من بادر بالهجوم على المقاتلين في المنطقة، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم بعد صمود استمر أشهرا طويلة.

وحذر بدران من أن استمرار الاحتلال في خرق الاتفاقات وممارساته في غزة والضفة سيؤدي إلى “مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا أن العالم كله بما فيه الولايات المتحدة وصل إلى اقتناع بأن إيقاف الحرب ضرورة.