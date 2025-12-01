كرة قدم من وطن جريح .. كيف يحوّل الفدائي مشاركته في كأس العرب إلى رسالة حياة؟

لا يشبه المنتخب الفلسطيني أي فريق آخر في عالم كرة القدم؛ فهو المنتخب الذي تشكّل وهو يواجه احتلالًا، وارتدى لاعبوه القميص الوطني قبل أن يكتمل شكل الوطن نفسه. ففي حين تُبنى المنتخبات عادةً على الاستقرار والبنى الرياضية، وُلد "الفدائي" من قلب المعاناة، وواصل مسيرته رغم القيود والمعابر المغلقة والملاعب التي كثيرًا ما تحولت إلى ساحة صراع.

عرف الفلسطينيون كرة القدم منذ بدايات القرن العشرين؛ حيث تأسست أندية عربية في مدن فلسطين المختلفة تحت تأثير الانتداب البريطاني، وتشكّل أول اتحاد كرة قدم عام 1928 في القدس، كأحد أوائل الاتحادات العربية والآسيوية، لكن اللعبة سرعان ما أصبحت جزءًا من معركة الهوية، بعدما سيطرت عليها هيئات صهيونية بدعم من سلطات الانتداب، وتم تهميش اللاعبين العرب وإقصاؤهم عن المنتخب، ثم توقف النشاط الكروي المنظم خلال الثلاثينيات والأربعينيات، ليختفي اسم فلسطين من السجلات الرياضية الدولية.

بعد النكبة، تأسس الاتحاد الفلسطيني بصيغته الحديثة عام 1952، لكن الاعتراف الدولي ظل معلقًا لعقود طويلة، حتى حصل الاتحاد على عضويته الكاملة في الفيفا عام 1998. ومنذ ذلك الاعتراف، دخل المنتخب الفلسطيني مرحلة جديدة مليئة بالتحديات، حيث عانى من السفر المقيّد، وتدمير البنية الرياضية، ومنع لاعبين من الوصول إلى المباريات، بل فقد بعض لاعبيه حياتهم في قصف أو مواجهات.

ومع ذلك، لم يتراجع الفدائي. بل تحوّلت كرة القدم إلى شكلٍ من أشكال الصمود الوطني. وكانت نقطة التحول البارزة عام 2014، عندما انتزع المنتخب أول ألقابه بفوزه ببطولة كأس التحدي الآسيوي، ليضمن مشاركته التاريخية في كأس آسيا للمرة الأولى. ثم أثبت حضوره القاري بالمشاركة في النسخ الثلاث الأخيرة، محافظًا على مكانه بين كبار آسيا من بين 47 اتحادًا.

وبسبب الشتات والتشظي الجغرافي، تشكّل المنتخب من لاعبين من الضفة وغزة والشتات، ومن محترفين في أمريكا اللاتينية وأوروبا، حتى أصبح يُعرف بأنه "منتخب أربع قارات يلعب بقلب واحد".

واليوم، يدخل الفدائي بطولة كأس العرب بروح تتجاوز البحث عن فوز كروي؛ فهو يلعب ليذكّر العالم بأن فلسطين ما زالت هنا، وأن شعبًا يعيش تحت الحرب والحصار يستحق مساحة فرح، حتى لو كانت قصيرة. كل مباراة للفدائي ليست مجرد منافسة… بل رسالة: أن الهوية تستطيع أن تنجو، وأن فلسطين ستظل حاضرة ما دام هناك لاعب يرفع علمها على أرض الملعب.