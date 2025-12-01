أمن المقاومة في غزة يكشف أساليب جديدة للاحتلال في الاستدراج والاغتيال

أصدرت منصة "الحارس" التابعة لأمن المقاومة في غزة، اليوم، تحذيرًا أمنيًا بشأن أساليب متطوّرة يلجأ إليها الاحتلال في عمليات الاستدراج والاغتيال، وفق المعطيات الميدانية الأخيرة.

وأوضحت المنصة أن الاحتلال يعتمد على خلق بيئات وهمية للتواصل، وتفعيل مراقبة دقيقة لمسارات تحرك المقاومين، إضافة إلى تشغيل عناصر مدنية ووكلاء ميدانيين لتنفيذ مهام رصد أو استهداف مباشر.

وأكدت التقييمات أن العدو لم يعد يعتمد حصريًا على وحداته الخاصة، بل يستثمر مجموعات من المرتزقة المنتشرين في بعض المناطق، مستغلًا الظروف الإنسانية والأمنية لتحقيق اختراقات مدروسة.

ودعت المنصة جميع المقاومين إلى الالتزام بأقصى درجات الضبط الأمني، وتجنّب أي تفاعل مع مصادر غير معرّفة أو قنوات تواصل مشبوهة، مع تعزيز إجراءات السرية في الحركة والمواعيد، خاصة في البيئات المحاذية لمناطق التوغّل أو نقاط الاحتكاك.

كما ناشدت المنصة كل من يرصد نشاطًا غير طبيعي، أو أشخاصًا ومركبات تتحرك بصورة غير مألوفة، إلى الإبلاغ الفوري للجهات المختصة، دعمًا لسلامة المقاومين، وتحصينًا لكافة الثغرات التي يسعى العدو لاستغلالها.