سرايا القدس: الاحتلال يحاول صناعة إنجازات وهمية وكسر إرادة مقاتلينا دون جدوى

أكّد قائد ميداني في سرايا القدس بالضفة الغربية أنّ قادة الاحتلال الإسرائيلي يحاولون منذ أسابيع صناعة “إنجازات ميدانية بائسة” لكسر روح القتال لدى مقاتلي السرايا وأبناء الشعب الفلسطيني، عبر تنفيذ عمليات اغتيال طالت عدداً من مجاهدي وقادة السرايا في مدن وبلدات الضفة المحتلة.

وأوضح أن السرايا فعّلت خططاً مناسبة تتوافق مع معطيات وظروف الميدان، بعد دراسة سلوك جيش الاحتلال، والاستفادة من المعلومات الحساسة التي حصل عليها المجاهدون من الطائرات المسيّرة التي جرى التعامل معها بالوسائط النارية الملائمة، ما أدى إلى إسقاط عدد منها في محافظة طوباس ومخيم الفارعة خلال الأسابيع الماضية.

وأشار القائد الميداني إلى أنّ مجاهدي سرية بيت أمر في الخليل وأبطال كتيبة نابلس تمكنوا من استباق الفعل الصهيوني المتوقع ومباغتة قوات الاحتلال عبر الكمائن والعبوات الناسفة، ما أحدث صدمة في صفوف ضباط وجنود العدو الذي اعترف بإصابة عدد منهم.

وفي اللحظات الأولى لإعلان الاحتلال عن بدء عمليته “الفاشلة” التي أسماها “الحجارة الخمسة”، كان مجاهدو السرايا بالمرصاد؛ حيث نجحوا في إعطاب جرافة عسكرية من نوع D9 بعد استهدافها بعبوة أرضية من نوع “طوفان” في واد التياسير، إلى جانب إعطاب جيب عسكري بعبوة موجهة من نوع “سجيل” في بلدة طمون.

وأضاف القائد الميداني أن الاحتلال ظنّ أنه سيتمكن من كسر إرادة المقاتلين بعد اغتيال يوسف عصاعصة والمنتصر بالله عبد الله في جنين وريفها، إلا أن مجاهدي السرايا “مرّغوا أنفه بتراب السيلة الحارثية” وهشموا آلياته بالعبوات الناسفة المزروعة مسبقاً في مسارات التوغل المتوقعة.

وفي ختام حديثه، طمأن القائد أبناء الشعب الفلسطيني بأن قدرات السرايا بخير، ومقاتليها على جهوزية ويقظة عالية، مؤكداً أنهم لن يسمحوا للاحتلال بفرض واقع جديد في مدن وبلدات الضفة. كما جدّد دعوته لأجهزة السلطة لوقف ملاحقة المجاهدين والإفراج الفوري عن المعتقلين والمعذبين في سجونها للقيام بواجبهم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة التي تستهدف الوجود الفلسطيني على كامل التراب الوطني.