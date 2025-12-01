تجمع العشائر في غزة يحذّر من مخططات الاحتلال لإغراق المجتمع بالمخدرات

حذّر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة من المحاولات “الخبيثة والمتكررة” التي ينفذها الاحتلال لاستهداف الجبهة الداخلية عبر تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى قطاع غزة خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، مستخدمًا أساليب متعددة بهدف إغراق المجتمع وتمزيق نسيجه وضرب منظومته الأخلاقية والاجتماعية.

وأوضح التجمع أن هذه المخططات الخطيرة تأتي في سياق حرب منهجية تستهدف شباب القطاع، باعتبارهم عماد المستقبل وحملة القضايا الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأكد التجمع أن مواجهة هذه الآفة تمثل واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية، وتوحيد الطاقات والإمكانات، وتعزيز دور المؤسسات الأهلية والتربوية والدينية من أجل حماية المجتمع وبناء جبهة داخلية صلبة قادرة على الصمود.

ودعا التجمع إلى تشديد الرقابة على المعابر والحدود، وتكثيف حملات التوعية، ورفع مستوى التعاون بين العائلات وأجهزة الاختصاص، إلى جانب الإبلاغ عن كل من يثبت تورطه في ترويج المخدرات أو تسهيل دخولها، باعتبار ذلك خيانة وطنية تستهدف أمن المجتمع وقيمه.