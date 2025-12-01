الفدائي ينتصر لجراح غزة في كأس العرب

عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت- خاص

خطف منتخب فلسطين انتصارًا تاريخيًا ومهمًا، على نظيره القطري بهدف قاتل في الدقيقة 91، في افتتاح مباريات بطولة كأس العرب التي تقام في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر. 

وحصد القدائي أول ثلاث نقاط له في منافسات المجموعة الأولى، ويحوّل افتتاح كأس العرب 2025 إلى ليلة فلسطينية خالصة حملت أصداء غزة إلى مدرجات الدوحة.

وجاء الانتصار في مباراة مثيرة قدّم فيها الفدائي أداءً قتاليًا استثنائيًا، متسلحًا بروح غزة وصمودها، ليصمد أمام ضغط المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور، قبل أن ينجح في تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة وسط حالة من الذهول في مدرجات الدوحة وفرحة عارمة في المدرجات الفلسطينية.

وبهذا الفوز الثمين، يتصدر الفدائي مجموعته بجانب سوريا بنفس رصيد النقاط.

ومنح الفدائي جماهيره جرعة أمل رياضية وسط واقعٍ مثقل بالجراح، فيما يدخل المنتخب القطري الجولة المقبلة تحت ضغط كبير لتعويض خسارة الافتتاح أمام منتخب سوريا الفائز على تونس.

