غارات مكثفة ونسف منازل… خروقات (إسرائيلية) متواصلة للهدنة في القطاع

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ53 على التوالي، خروقاتها وانتهاكاتها لاتفاقية وقف إطلاق النار والهدنة الهشّة في قطاع غزة، بالتزامن مع عمليات إطلاق نار وقصف مدفعي وجوي، ونسف منازل سكنية.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الثلاثاء، غارات جوية مُكثفة على مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على نسف مبانٍ سكنية في شمال القطاع.

كما أقدمت قوات الاحتلال على تفجير محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة، باستخدام مدرعات وروبوتات عسكرية مُفخخة.

وألقى طيران "كواد كابتر" الإسرائيلي المُسيّر قنابل على منازل الفلسطينيين في محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف.

وفي الوقت ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع المنكوب، بينما أطلقت الآليات العسكرية نيرانها شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطيران المروحي التابع للاحتلال أطلق نيرانه صوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية استهدف شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي سياق متصل، أعلن "الدفاع المدني" في غزة عن تمكن طواقمه من إجلاء عشرات الأسر التي حاصرها الاحتلال بنيران دباباته وطائراته المُسيّرة في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضح "الدفاع المدني" في تصريحاته الصحفية أن طواقمه نجحت أيضاً في إخلاء خمس إصابات من حي التفاح؛ بينهم سيدتان وطفلان.