مرضى الهيموفيليا في قطاع غزة… حياة معلّقة بانتظار معبر رفح

يعيش حسام قلزين مع أشقائه الثلاثة حياةً قاسية في ظل حرب الإبادة على قطاع غزة ؛ فكلهم مصابون بمرض الهيموفيليا.

منذ طفولتهم، كانت الحياة بالنسبة لهم اختبارًا دائمًا للصبر والتحمّل؛ فأقل جرح يمكن أن يتحول إلى نزيف لا يرحم، وكل نزيف يعني رحلة مؤلمة إلى المستشفى، حيث تنتظرهم أحيانًا أرفف فارغة وأدوية مفقودة.

حسام، البالغ 26 عامًا، لا يستطيع المشي دون مساعدة. مفصل ركبته متضرر منذ سنوات، وكل محاولة للحركة تسبب له آلامًا لا تُحتمل. أمّا أخوه سليمان، الذي يصغره بعام، فيعاني من نزيف دائم في ذراعه، بينما يكافح إيهاب وإبراهيم لتجنّب أي حادث قد يزيد من سوء حالتهم.

عاشت العائلة كلها بين الخوف واليأس؛ فالحرب التي دمّرت المستشفيات وحطمت البنية التحتية الصحية جعلت الحصول على الدواء شبه مستحيل.

ومرض الهيموفيليا هو اضطراب دموي وراثي يجعل الدم غير قادر على التجلط بشكل طبيعي، ما يؤدي إلى نزيف مستمر أو متكرر حتى من جروح طفيفة أو إصابات بسيطة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية نُشر بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا عام 2025، فإن هناك 180 مريض هيموفيليا في غزة من أصل 550 مريضًا في فلسطين، وجميعهم يعانون من «نقص حاد في الأدوية الأساسية».

وحذّرت الوزارة من أن هذا النقص "يزيد خطر حدوث مضاعفات خطيرة" مثل النزيف الداخلي في المفاصل والعضلات، ما قد يؤدي إلى إعاقات دائمة.

يقول حسام قلزين، المصاب مع أشقائه جميعًا بالهيموفيليا، إنه بات على كرسي متحرّك بسبب تلف مفصل الركبة نتيجة المرض، وإن "القصف وهدم المستشفيات ومصادر الدواء" حرمتهم من أبسط حقوقهم؛ دواء مناسب أو تحويلة طبية.

حلم حسام البسيط هو أن يحصل على عملية لتغيير مفصل ركبته، وأن يتمكن يومًا ما من المشي بحرية، حتى لو لبضع خطوات فقط على شاطئ غزة… لكن تلك الرغبة الصغيرة تحتاج إلى تحويلة علاج تنقذه وإخوته.

وفي تقرير أصدره مكتب OCHA بتاريخ 12 نوفمبر 2025، أُشير إلى أن أكثر من 16,500 مريض ما زالوا بحاجة إلى رعاية متخصصة خارج غزة.

وفي الشهر الأول منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار (بعد 10 أكتوبر 2025)، تم — بحسب OCHA — إجلاء 165 مريضًا فقط من غزة، فيما لا يزال العشرات ينتظرون دورهم.