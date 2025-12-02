الاحتلال يعتقل العشرات ويغلق المداخل الرئيسية لرام الله وسلفيت وطولكرم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، شملت طولكرم، نابلس، سلفيت، ورام الله.

في طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين وهم: إياد عمر النوباني، ومنتصر أبو سمرة، وجمال جهاد السروجي من ضاحية عزبة الطياح، وسامح توفيق غزال من حي الصوانة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. كما فتشت منزل الشاب مصعب قوزح في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عماد ساري أبو جش (45 عاماً) من بلدة بيت دجن، بعد اقتحام جيبات الاحتلال للبلدة وداهمت منازل السكان وعبثت بمحتوياتها.

أما في سلفيت، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين قسام (24 عاماً) وسمير سامي رداد (24 عاماً) عقب مداهمة منزلهما وتفتيشه في بلدة الزاوية غرب سلفيت، كما واصلت القوات إغلاق مدخل البلدة بالسواتر الترابية لليوم الثالث على التوالي، ما يعوق حركة المواطنين ويزيد معاناتهم اليومية.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم كافة المداخل الشمالية للمدينة، بما في ذلك حاجزي عطارة وعين سينيا، ودوار روابي، وبوابة النبي صالح، ومدخل قرية أم صفا، وبوابة سنجل، ومفترق عيون الحرامية الواصل بين نابلس ورام الله.

وذكرت مصادر محلية أن القوات شددت إجراءاتها العسكرية وتواجدها في محيط المدينة وقراها وبلداتها الواقعة شمال وشمال غرب وشرق رام الله.