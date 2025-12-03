مفتي عُمان: العدوان على غزة مستمر وصمت الدول الإسلامية عار

قال المفتي العام لسلطنة عمان، الشيخ أحمد الخليلي، إن الكيان الصهيوني يواصل عدوانه المتواصل على إخواننا في قطاع غزة، خصوصًا على المحاصرين في رفح، مؤكدًا أن الاتفاق الذي حصل لم يؤدِّ إلى أي نتيجة إيجابية.

وأوضح الخليلي، في منشور على منصة (إكس) اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يدعو الدول المشاركة في الاجتماع الذي أُبرم إلى التدخل لوقف العدوان، معربًا عن استغرابه من صمتها وصمت المجتمع الدولي، لا سيما الدول الإسلامية.

وشدد الشيخ الخليلي على ضرورة المسارعة في التدخل، داعيًا أحرار العالم إلى المضي قدمًا في نصرة القضية الفلسطينية عمومًا، وغزة خصوصًا، مؤكدًا أن الأمر جاد، وأن الصمت تجاه هذه المآسي يعد عارًا، مضيفًا: "فإلى متى تبقى هذه المشكلة؟".