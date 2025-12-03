اقتحامات استيطانية مرتقبة للأقصى في "صوم جداليا"

تشهد مدينة القدس المحتلة، غدًا الخميس، حالة من الترقب والتوتر المتصاعد، في ظل دعوات أطلقتها الجماعات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وأحياء البلدة القديمة، تزامنًا مع ما يُعرف بـ"صوم جداليا"، أحد الأيام الدينية التي توظفها التيارات اليهودية المتطرفة لمحاولة تثبيت حضورها داخل الحرم القدسي.

تأتي هذه الدعوات بعد سلسلة اقتحامات شهدها المسجد الأقصى خلال الأيام الماضية بمناسبة ما يُسمّى بـ"رأس السنة العبرية"، وهي مناسبات تحوّلت، خلال السنوات الأخيرة، إلى محطات تصعيدية تستغلها الجماعات الاستيطانية لفرض طقوس تلمودية داخل باحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال.

وبحسب مؤسسات مقدسية، فإن عشرات المستوطنين يستعدّون لاقتحام الأقصى عبر باب المغاربة، وسط توقعات بزيادة العدد، نظرًا لتزامن الاقتحام مع مناسبة دينية تُقدّمها الجماعات الاستيطانية باعتبارها “ذكرى قومية” مرتبطة بـ"الهيكل".

كيف يستغل "صوم جداليا" لاقتحام الأقصى؟

يُعد "صوم جداليا" واحدًا من أربعة أيام صوم يهودية تاريخية مرتبطة بالرواية الدينية حول تدمير "الهيكل" المزعوم. ويرمز هذا اليوم إلى مقتل شخصية تدعى "جداليا بن أحيقام"، التي تقول المصادر اليهودية إنها كانت آخر القادة اليهود الذين بقوا في القدس عقب السبي الفارسي في القرن الخامس قبل الميلاد، وتعتبره الرواية الدينية يومًا لنهاية الوجود اليهودي القديم في فلسطين.

ورغم أن المناسبة ذات طابع ديني تاريخي، فإن الجماعات الاستيطانية المتطرفة تحوّلها سنويًا إلى منصة سياسية لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر تنظيم اقتحامات جماعية وأداء طقوس داخل الحرم.

ووفق توقعات مصادر مقدسية ومراقبين ميدانيين، فإن غدًا قد يشهد اقتحامات جماعية للمستوطنين في الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى محاولات لإدخال الرموز الدينية والطقوس التوراتية داخل الباحات الشرقية للأقصى، وايضا سيكون هناك اعتداءات على المصلين والمرابطين بهدف تفريغ المسجد من الفلسطينيين قبل الاقتحامات، وكذلك انتشارًا مكثفًا لشرطة الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة، مع تعزيز الحواجز والتدقيق في هويات الداخلين، استفزازات متوقعة في الطرق المؤدية إلى المسجد، خصوصًا في سوق القطانين وباب المجلس.

وتشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ جولات اقتحام أكبر من الأيام السابقة، خصوصًا بعد التصعيد المستمر من الجماعات الاستيطانية التي ترى في هذه المناسبات فرصة لفرض "سيادة دينية" إسرائيلية داخل الحرم.

ويحذر مقدسيون من أن تكرار هذه الاقتحامات خلال أسبوع واحد —من رأس السنة العبرية وصولًا إلى صوم جداليا— يمهّد لسلسلة اعتداءات متواصلة خلال أسابيع الأعياد اليهودية المقبلة، والتي عادة ما تصاحبها دعوات متطرفة لفرض التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى.

كما يرى خبراء أن ربط المناسبات الدينية بقضية "الهيكل" المزعوم ليس سوى محاولة سياسية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية من القدس وعموم الأراضي المحتلة للحشد والرباط في المسجد الأقصى غدًا، لمنع المستوطنين من تنفيذ مخططاتهم، والتأكيد على أن المسجد سيظل تحت الوصاية الإسلامية والعربية.

وتشدد القوى الوطنية والهيئات الدينية على ضرورة حضور المصلين بشكل مكثف منذ ساعات الصباح الباكر، معتبرة أن الوجود البشري هو "خط الدفاع الأول" أمام الاقتحامات المتطرفة.