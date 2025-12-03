وزارة الداخلية بغزة: طواقم الاستجابة السريعة تتعامل مع 252 جسمًا غير منفجر خلال نوفمبر

تعاملت طواقم إدارة الأدلة الجنائية والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، خلال شهر نوفمبر الماضي، مع 252 إشارة لمعاينة أجسام وقذائف غير منفجرة من مخلفات الحرب الإسرائيلية في مختلف محافظات قطاع غزة.

وبحسب تقرير صادر عن الوزارة، تأتي هذه المهام في إطار متابعة جهودها المستمرة لتحييد خطر الأجسام المشبوهة ومخلفات القذائف والقنابل غير المنفجرة التي خلفها جيش الاحتلال في المناطق التي انسحب منها منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وتنوعت المخلفات التي تم تحييدها ما بين قنابل مختلفة الأحجام مسقطة من الطائرات، وقذائف مدفعية ومن الدبابات، وصواريخ موجهة، وألغام، وغيرها.

وأكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن طواقمها تعمل بشكل حثيث ولا تدخر جهداً في حماية المواطنين من خطر هذه الأجسام، رغم الإمكانات المحدودة المتاحة لديها.

ودعت الوزارة المؤسسات الدولية المعنية للتعاون وتوفير الدعم بالمعدات والأجهزة اللازمة لإزالة الأجسام غير المنفجرة، مشيرة إلى أن الكميات الكبيرة من المتفجرات التي أسقطها الاحتلال على القطاع تتطلب جهوداً محلية ودولية مشتركة، لا سيما مع حجم الدمار الكبير الذي يحتاج إلى معدات ثقيلة لإزالة الركام والأنقاض.

وحذرت الوزارة من أن استمرار العمل بالآلية الحالية دون دعم حقيقي من الخارج قد يستغرق سنوات من العمل والجهد.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غير منفجرة حال العثور عليها، والاتصال فوراً على الرقم (100) للشرطة أو الرقم (109) للعمليات المركزية.