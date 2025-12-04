الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 18 آخرين يوميًّا منذ وقف إطلاق النار في غزة

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين ويجرح 18 آخرين يوميًّا منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، ما يدلل على استمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأوضح المركز في بيان له اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يواصل نمطا ثابتا من القتل والاستهداف المنهجي رغم كل الادعاءات بوجود وقف إطلاق نار، وفي كل مرة يوجد ذرائع لمحاولة تبرير جرائمه التي تتواصل يوميا، مشيرًا إلى توثيق مقتل 368 فلسطينيا وإصابة 932 آخرين بجروح خلال 54 يومًا من وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن فريقه الميداني يوثق عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي وعمليات النسف التي تتركز داخل الخط الأصفر وتمتد لتضرب مناطق النزوح بلا توقف.

وأكد أن قوات الاحتلال تحاول فرض واقع ميداني جديد من خلال تحريك الخط الأصفر نحو الداخل لابتلاع مساحات إضافية من أراضي القطاع، مبينا أن هذا السلوك يرفع مساحة الأراضي التي يمنع الفلسطينيون من الوصول إليها إلى نحو ستين بالمئة، ويقيد حركة السكان، ويعمق تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

وقال مركز غزة، إن الاستهداف الإسرائيلي الأخير على خيام النازحين في منطقة المواصي مساء الأربعاء 3 أكتوبر 2025، يعكس طبيعة الانتهاكات المتكررة، مبينا أن القصف استهدف عائلة واحدة في خيمة لجوء لا توفر أي حماية، وأدى إلى قتل خمسة أفراد بينهم امرأتان وطفلان، والعائلة تتكون من الزوج والزوجة وطفليهما وأم الزوجة وهم: غادة محمود محمد أبو حسين 48 عاما، فتحي فوزي علي أبو حسين 36 عاما، وإسراء محمد علي أبو حسين 29 عاما، والطفل محمد فتحي فوزي أبو حسين 10 سنوات، والطفل بلال فتحي فوزي أبو حسين 8 سنوات.

وشدد المركز الحقوقي على أن هذا الهجوم جزء من سياسة ممنهجة تستهدف النازحين في مناطق يفترض أنها آمنة، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات اليومية يؤكد غياب أي التزام فعلي بوقف إطلاق النار، ويعكس استمرار وضع السكان أمام طائلة الخوف والترهيب والعقاب الجماعي وفرض ظروف معيشية قسرية تدفعهم للسعي من أجل مغادرة قطاع غزة في إطار التنفيذ الناعم لخطة التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لفرض حماية فعالة للمدنيين، ووقف الانتهاكات المتكررة، ومنع تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة، وتفعيل آليات المساءلة، بما يشمل دعم التحقيقات الدولية المستقلة وإحالة المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

