نتنياهو يخطط لزيارة نيويورك رغم تهديدات التوقيف الدولية

أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، أنه ما زال يخطط لزيارة نيويورك، وذلك رغم الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس بلدية المدينة الجديد زهران ممداني بشأن إمكانية توقيف مسؤولين مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال نتنياهو، في مقابلة عبر الفيديو مع منتدى "DealBook" التابع لصحيفة "نيويورك تايمز": "نعم، سآتي إلى نيويورك".

وردّاً على سؤال حول ما إذا كان سيسعى للتواصل مع ممداني، قال: "إذا غيّر رأيه وقال إن لنا الحق في الوجود، فهذا سيكون بداية جيدة للمحادثة".

ملاحقة نتنياهو والمحكمة الجنائية

وركّز زهران ممداني في تصريحاته على ملف ملاحقة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه سيطلب من شرطة نيويورك تنفيذ أي أوامر توقيف دولية تصل بشكل رسمي إلى المدينة.

وأوضح أن هذا المبدأ يشمل جميع الشخصيات المدرجة على قوائم المحكمة، ومن بينهم بنيامين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما أثار نقاشاً واسعاً حول حدود صلاحيات البلدية وإمكانية تطبيق مثل هذه التعهدات على أرض الواقع.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت العام الماضي وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو مسؤول عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2023.

وتعارض إسرائيل هذه الاتهامات، مع الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا ليست ضمن الدول الموقّعة على نظام المحكمة.

اعتقال نتنياهو

ورغم تصريحات ممداني، يرى خبراء قانونيون أن تنفيذ توقيف نتنياهو في نيويورك أمر غير مرجّح، نظراً لأن التعامل مع هذه الملفات يعد من صلاحيات الحكومة الفيدرالية الأميركية، وليس السلطات المحلية.

كما أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب اتخذت مواقف داعمة لإسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات سابقة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.

وتستضيف نيويورك أكبر تجمع يهودي خارج إسرائيل، إضافة إلى مقر الأمم المتحدة، حيث اعتاد نتنياهو حضور اجتماعات الجمعية العامة.

ووفقاً لاتفاق الدولة المضيفة مع الأمم المتحدة، يفترض بالولايات المتحدة منح تأشيرات للمسؤولين المدعوين من المنظمة الدولية، رغم تسجيل حالات استثناء سابقة مثل رفض تأشيرة رئيس السلطة محمود عباس عام 2024.