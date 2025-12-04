مقتل ياسر أبو شباب وعدد من عناصر مجموعته في كمين جنوب قطاع غزة

أعلنت القناة الإسرائيلية 14 مقتل ياسر أبو شباب، قائد المجموعة المسلحة المتعاونة مع الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. وأكّد مصدر عسكري لإذاعة جيش الاحتلال أن حركة حماس نجحت في استهدافه وقتله.

وأفادت منصة "حدشوت لو تسنزورا" العبرية بأن أبو شباب وغسان الدهيني وقعَا في كمين مُحكم نصبته المقاومة، ما أدى إلى تصفيتهما مع عدد من مرافقيهما. كما ذكرت قناة "كان" العبرية أن مجموعة من عناصره قُتلت أيضًا خلال العملية التي وقعت جنوب القطاع.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد المواجهات الميدانية جنوب غزة، حيث تشهد المناطق الحدودية في رفح عمليات متبادلة واشتباكات متواصلة بين المقاومة وقوات الاحتلال والعناصر المتعاونة معها.