انتحار ضابط "إسرائيلي" إثر صراع نفسي بسبب حرب غزة

أنهى ضابط احتياط في لواء "غفعاتي"، مساء أمس الخميس، حياته متأثرًا بما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بأنه انهيار نفسي حاد رافق خدمته العسكرية في الحرب على غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن الضابط، توماس إدزغوسكس (28 عامًا)، عاش أشهرًا من الاضطراب النفسي العميق منذ مشاركته في المواجهات الأولى داخل مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تتفاقم معاناته خلال العمليات البرية اللاحقة داخل القطاع.

وبحسب الصحيفة، فقد دوّن الضابط قبل مقتله رسائل عكست حالة "انهيار وضياع" وعدم قدرته على مواصلة حياته، من دون أن تُكشف تفاصيل إضافية حول ظروف الحادثة.

وتأتي هذه الواقعة في ظل ارتفاع حاد في حالات الانتحار داخل الجيش الإسرائيلي؛ إذ تشير المعطيات الرسمية الصادرة نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى تسجيل 279 محاولة انتحار خلال 18 شهرًا، نتج عنها وفاة 36 جنديًا.

وأظهر تحقيق عسكري إسرائيلي نُشر مؤخرًا أن غالبية هذه الحالات مرتبطة بضغوط نفسية شديدة تعرّض لها الجنود خلال القتال في غزة.