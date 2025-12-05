شكوى فلسطينية دولية لـ"الجنائية" لمحاسبة "الفيفا واليويفا" على دعم "إسرائيل"

تقدمت أطراف فلسطينية ودولية بشكوى مشتركة غير مسبوقة، للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الفيفا واليويفا على دعم أنشطة إسرائيلية تُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

واتهمت الشكوى رئيسي الفيفا واليويفا بالمساعدة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما تتهم الشكوى إنفانتينو وتشيفرين بدعم أندية مستوطنات إسرائيلية غير قانونية تعمل على أراضٍ فلسطينية مصادرة وتشارك في دوريات الفيفا واليويفا.

وأكد مقدمو الشكوى أن سياسات الفيفا واليويفا أسهمت في تطبيع المستوطنات وتعزيز جريمة نقل السكان المدنيين والفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

وأشارت الشكوى لوجود أدلة جديدة تشير إلى تعاون قيادات الفيفا واليويفا مع حكومات "إسرائيل" والولايات المتحدة لحماية أندية المستوطنات من المساءلة الدولية.

وشددت المنظمات الحقوقية المشاركة في الشكوى أن رئيسا الفيفا واليويفا تجاهلاً تحذيرات أممية وتقارير حقوقية تطالب بوقف دعم أندية المستوطنات وفرض عقوبات على الاتحاد الإسرائيلي.

وتضم الأطراف المقدِّمة للشكوى مجموعة من لاعبي كرة القدم الفلسطينيين وأندية فلسطينية وأصحاب الأراضي المتضررين ومنظمات حقوقية بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمات دولية داعمة.