قطر: نحن أمام لحظة مفصلية بشأن اتفاق غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الوسطاء في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد "آل ثاني" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الوسطاء يعملون معاً من أجل المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً "ونحن نتفاوض لرسم المسار المستقبلي لهذه المرحلة".

وشدد أنه "لا يمكن أن نعتبر أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بشكل كامل وتحقيق الاستقرار في غزة".

وفي السياق، أوضح "آل ثاني" أن العدالة باتت في كثير من الأحوال غائبة عن مسار القانون الدولي، مؤكداً أن غياب المساءلة أحد أخطر مظاهر الاختلال في النظام الدولي.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرَّح أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "ستبدأ قريبا"، وأن تنفيذ المرحلة المقبلة "يمضي قدما" وسيتم تطبيقها في وقت قريب.

وكانت حركة حماس قد اتهمت نتنياهو بالتهرب من التزامات الاتفاق، مطالِبة الوسطاء والدول الضامنة بـ"لجم الاحتلال ووقف استهداف المدنيين".

ورغم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، منذ العاشر من أكتوبر 2025، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل لليوم الـ 57 على التوالي، اختراق الاتفاق تزامنًا مع نسف مبان سكنية وعمليات قصف جوي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عنها ارتقاء مئات الشهداء والمصابين.