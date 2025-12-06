أقدم أسرى غزة يدخل عامه الـ 31 بسجون الاحتلال

أنهى الأسير عبد الحليم البلبيسي من مخيم جباليا للاجئين، شمالي قطاع غزة، اليوم السبت، عامه الاعتقالي الـ 30، ودخل في العام الـ 31 على التوالي، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب "إعلام الأسرى" الحقوقي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الأسير "البلبيسي" دخل عامه الـ 31 في سجون الاحتلال؛ وهو أقدم أسير من قطاع غزة.

وأوضح "إعلام الأسرى" أن عبد الحليم البلبيسي (56 عامًا)، اعتقل يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول 1995، وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 23 مرة.

وبيّنت مصادر حقوقية وعائلية أن "البلبيسي" اعتقل خلال توجهه لاستصدار تصريح عمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، على معبر بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد وصفت أسرى قطاع غزة المعتقلين خلال حرب الإبادة بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، حيث بلغ عدد الأسرى المندرجين تحت هذا الوصف 2,673 معتقلًا، بما لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنّفين ضمن هذه الفئة.