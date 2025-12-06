غزة تتلقى 16% فقط من احتياج الغاز منذ وقف إطلاق النار

أكد تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم السبت، أن الاحتلال يسمح بإدخال 16% فقط من احتياج غزة من غاز الطهي.

وبين التقرير أن 104 شاحنات غاز طهي دخلت قطاع غزة من أصل 660 مقررة منذ وقف إطلاق النار وحتى 6 ديسمبر 2025، مقابل 660 شاحنة كان يجب أن تدخل.

وقال "هذا يعني أننا استلمنا قرابة 16% فقط من الاحتياج المتفق عليه".

وأكد أن 660 شاحنة كان يفترض دخولها في ذات الفترة، ما يكشف حجم الفجوة الحادة بين المتفق عليه وما ينفذه الاحتلال فعلياً.

وشدد على أن قلة النسب المدخلة يخلق فجوة إنسانية خطيرة تمس كل مناحي الحياة اليومية.

وأشار إلى أن عدد السكان المتضررين، 2.4 مليون إنسان، وهو يمثّل سكان غزة المحرومين من الحد الأدنى من احتياجات غاز الطهي، بما يشمل المنازل والمستشفيات والمخابز والمطابخ الجماعية.

ولفت إلى أن التوزيع يتم وفق نظام برمجي يعتمد على عدد الأسر في كل محافظة ومدينة، ويتم تحديد الحصص وفق نسب دقيقة، لضمان العدالة وعدم تكرار الاستفادة.

وكما بين أن 8 كيلو غاز هو حصة الأسرة في الدورة الواحدة، وهذه هي الحصة الرسمية لكل أسرة عند استلامها أسطوانة الغاز، وتستفيد الأسرة مرة واحدة فقط في كل دورة توزيع.

وقال المكتب إن 252,000 أسرة استفادت فعلياً حتى الآن، وفق الكميات الشحيحة الواردة من أصل نحو 470،000 أسرة مسجلة ضمن النظام، والتي يُفترض أن تحصل على حصتها لو توفرت الكمية اللازمة.

وحسب التقرير، فإنه بسبب ندرة الكميات، تستغرق دورة التوزيع الواحدة ثلاثة أشهر على الأقل لاستكمال خدمة جميع الطلبات على النظام.