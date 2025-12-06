مشعل يدعو الأمة لنصرة القدس وحماية مشروع المقاومة

دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الخارج الأخ المجاهد خالد مشعل، الأمة إلى نصرة مدينة القدس المحتلة، وحماية مشروع المقاومة الفلسطينية.

وقال مشعل اليوم، السبت، خلال مؤتمر العهد للقدس والذي جاء تحت عنوان “نحو تجديد إرادة الأمة في مواجهة التصفية والإبادة”: آن الأوان أن تقرر الأمة تحرير القدس كعنوان ورمز لتحرير فلسطين، وتطهير المسجد الأقصى المبارك، واستعادة المقدسات الإسلامية والمسيحية، فالعهد للقدس هو تحريرها، وهذا هو المشروع الأساس.

وشدد على أن معركة “طوفان الأقصى” انطلقت من أجل القدس والشعب الفلسطيني، مضيفا أن الأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلب موقفًا موحدًا لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وطالب مشعل بتبني استراتيجية عربية وإسلامية جادة للدفاع عن الأمة والمنطقة في مواجهة البلطجة الإسرائيلية ومخططاتها في الهيمنة والاستباحة والإخضاع، ورفض كل أشكال التطبيع والعلاقة مع هذا الكيان المجرم، فهذا الكيان هو عدونا جميعًا، وخطرٌ علينا جميعًا.