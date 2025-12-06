حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن قطاع غزة يشهد خلال الساعات الماضية حالة جوية ضعيفة ومحدودة للغاية، حيث لم تتأثر معظم مناطق القطاع بهطولات مطرية معتبرة.

وأضاف العلامي أن الضفة الغربية سجلت هطولات مطرية متفاوتة الشدّة في مناطق متفرقة، وصلت أحيانًا إلى الغزارة في شمال وشمال غرب الضفة، بما في ذلك طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنين، وأجزاء من نابلس، إضافة إلى مناطق الجليل الأسفل، ولا سيّما مدينة الناصرة. وفي المقابل، لم تشمل الأمطار جميع المناطق، كما تم التأكيد عليه في التحديثات السابقة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال قائمة حتى صباح الأحد لهطولات محلية متفرقة، ذات طابع محدود. وبعد ذلك، من المتوقع أن تستقر الأجواء مؤقتًا حتى يوم الثلاثاء، قبل أن تشير المعطيات الحالية إلى احتمال تأثير نظام جوي أكثر تنظيمًا وشمولية نهاية الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل رهن التحديثات القادمة.