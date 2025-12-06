عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة
حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

الرسالة نت

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن قطاع غزة يشهد خلال الساعات الماضية حالة جوية ضعيفة ومحدودة للغاية، حيث لم تتأثر معظم مناطق القطاع بهطولات مطرية معتبرة.

وأضاف العلامي أن الضفة الغربية سجلت هطولات مطرية متفاوتة الشدّة في مناطق متفرقة، وصلت أحيانًا إلى الغزارة في شمال وشمال غرب الضفة، بما في ذلك طولكرم، قلقيلية، سلفيت، جنين، وأجزاء من نابلس، إضافة إلى مناطق الجليل الأسفل، ولا سيّما مدينة الناصرة. وفي المقابل، لم تشمل الأمطار جميع المناطق، كما تم التأكيد عليه في التحديثات السابقة.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال قائمة حتى صباح الأحد لهطولات محلية متفرقة، ذات طابع محدود. وبعد ذلك، من المتوقع أن تستقر الأجواء مؤقتًا حتى يوم الثلاثاء، قبل أن تشير المعطيات الحالية إلى احتمال تأثير نظام جوي أكثر تنظيمًا وشمولية نهاية الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل رهن التحديثات القادمة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308599

كلمات مفتاحية

فلسطين الطقس حالة الطقس الطقس في فلسطين حالة الطقس في فلسطين حالة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة الطقس في فلسطين خلال الأيام المقبلة

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر