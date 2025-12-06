منذ صباح اليوم.. استشهاد 7 مواطنين بينهم مسنة برصاص الاحتلال شرق غزة

استشهدت مسنة ونجلها، مساء يوم السبت، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 7.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المسنة رحمة ياسين ونجلها محمد يونس ياسين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب محطة الشوا على شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة، أثناء توجههما إلى مستشفى المعمداني لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، استشهد 3 مواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة العطاطرة ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة، كما استشهد مواطن آخر برصاص الاحتلال في جباليا البلد شمالي القطاع.

كما استشهد ضابط الدفاع المدني سهيل عبدالله دهمان متأثراً بجراحه التي أصيب بها أمس الجمعة في استهداف الاحتلال محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا.

وارتقى الشهداء في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح يوم السبت على النحو التالي: رفيق محمد مصباح العطار (بيت لاهيا)، وأحمد صبري محمود العطار (بيت لاهيا)، محمود القانوع (بيت لاهيا)، ويوسف رجب النذر (جباليا) وانتشال من منزل عائلة الترتوري (مخيم البريج).