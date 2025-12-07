حماس: عملية الدهس في الخليل تعكس تصاعد الغضب في الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن عملية الدهس التي وقعت مساء السبت قرب باب الزاوية في مدينة الخليل تأتي، في سياق “الغضب المتصاعد في الضفة الغربية جرّاء استمرار عدوان الاحتلال وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وأضافت الحركة في بيان لها أنها تنعى منفذي العملية، معتبرة أن “استمرار ممارسات الاحتلال القمعية واعتداءاته بحق المواطنين، وتدنيسه للمقدسات، ومحاولاته المتواصلة للضم والتهجير، لن تجلب له إلا مزيداً من المواجهة”.

ودعت حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى “تعزيز وحدة الصف والتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين”، مؤكدة ضرورة الوقوف “بقوة في مواجهة المخططات الاستيطانية والتهجيرية”.