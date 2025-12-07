الفدائي يكتب التاريخ في كأس العرب 2025

حقق منتخب فلسطين إنجازًا تاريخيًا وغير متوقّع بتأهله لأول مرة إلى الدور الثاني من كأس العرب، بعدما تصدّر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على سوريا التي جاءت ثانيًا، فيما احتلت تونس المركز الثالث، وجاءت قطر في المركز الرابع بنقطة واحدة.

وجاء التأهل الفلسطيني ليكسر كل التوقعات المسبقة، خاصة أن المجموعة ضمّت منتخبات ذات خبرة أكبر في البطولة، إلا أن الفدائي قدم أداءً ثابتًا ونتائج لافتة مكّنته من بلوغ الدور الثاني بجدارة.

وفي الجولة الأخيرة، انتهت مباراة فلسطين وسوريا بالتعادل السلبي 0-0، ليضمن المنتخبان عبورهما معًا، بينما فازت تونس على قطر 2-0، دون أن يكون ذلك كافيًا لانتزاع بطاقة التأهل.

وكان منتخب فلسطين قد وضع قدمه بقوة في المنافسة بفوز مهم على قطر 1-0، وتعادل ثمين أمام تونس 2-2 بعد عودته من التأخر بهدفين، ليجمع نقاطًا ثمينة قادته لصدارة تاريخية.

وينتظر المنتخبان الفلسطيني والسوري استكمال مباريات المجموعة الثانية لتحديد منافسيهما في الدور القادم، وسط إشادة واسعة بالأداء المفاجئ لفلسطين التي كتبت واحدة من أبرز قصص البطولة حتى الآن.