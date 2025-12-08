انهيارٌ داخل الجيش الإسرائيلي: 85 ألف جندي يخضعون لعلاج نفسي منذ حرب غزة

كشفت وزارة الجيش الإسرائيلية عن أزمة نفسية غير مسبوقة تضرب صفوف الجيش منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مؤشر جديد على حجم الانهيار الداخلي الذي تسببت به الحرب الأطول والأكثر كلفة في تاريخ الاحتلال.

وقالت تمار شمعوني، نائبة رئيس قسم إعادة التأهيل في الوزارة، إن عدد الجنود الذين تلقّوا علاجاً نفسياً منذ الساعات الأولى للحرب قفز من 62 ألف حالة في مساء 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 85 ألفاً اليوم، وهو رقم وصفته بأنه "غير مسبوق".

وأوضحت أن ثلث جنود الجيش يعانون اضطرابات نفسية نتيجة أحداث ذلك اليوم وما تلاه من قتال في قطاع غزة.

وتعكس هذه الأرقام حجم الضغط الهائل على الجهاز الطبي النفسي داخل الجيش، إذ بات المعالج الواحد يتابع ما يصل إلى 750 مراجعاً—وفي بعض المناطق أكثر من ذلك—وهو ما يجعل الوصول إلى المصابين وتأمين العلاج السريع أمراً شبه مستحيل.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد حذّرت الشهر الماضي من "أزمة نفسية واسعة" في المجتمع الإسرائيلي، مشيرة إلى ارتفاع الإدمان على المخدرات وحاجة نحو مليوني شخص إلى دعم نفسي عاجل، بينهم عدد كبير من الجنود.

وتتزايد المؤشرات على انهيار الصحة النفسية داخل الجيش، إذ سجّلت الأيام الأخيرة حالات انتحار جديدة بين الجنود المشاركين في القتال.

وذكرت صحيفة معاريف أن الجندي نهوراي رافائيل بارزاني أقدم على الانتحار بعد معاناته من اضطراب ما بعد الصدمة، فيما أنهى الضابط الاحتياط توماس إدزغوسكس (28 عاماً) حياته أيضاً عقب صراع نفسي طويل.

ووفق معطيات رسمية نُشرت في أكتوبر الماضي، سجّل الجيش الإسرائيلي 279 محاولة انتحار خلال 18 شهراً، بينها 36 حالة وفاة، ما يعكس مدى تفاقم الظاهرة واتساع تأثيرات الحرب.

وتكشف هذه التطورات، وفق محللين، أن تداعيات الحرب لم تعد محصورة في الساحة العسكرية أو الميدانية، بل امتدت عميقاً إلى داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يواجه واحدة من أوسع أزمات الصحة النفسية في تاريخه الحديث..