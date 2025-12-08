الصحة بغزة: 5 شهداء و11 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ووفقًا للتقرير، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية خمسة شهداء، منهم ثلاثة شهداء جدد واثنان تم انتشالهما، إضافة إلى تسجيل إحدى عشرة إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 376 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 981، وإجمالي حالات الانتشال 626.

وفي سياق الحصيلة الكاملة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 70,365، فيما بلغت الإصابات 171,058.