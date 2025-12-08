عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الصحة بغزة: 5 شهداء و11 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

الصحة بغزة: 5 شهداء و11 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي
الصحة بغزة: 5 شهداء و11 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

ووفقًا للتقرير، استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية خمسة شهداء، منهم ثلاثة شهداء جدد واثنان تم انتشالهما، إضافة إلى تسجيل إحدى عشرة إصابة.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 376 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 981، وإجمالي حالات الانتشال 626.

وفي سياق الحصيلة الكاملة منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 70,365، فيما بلغت الإصابات 171,058.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/308623

كلمات مفتاحية

شهداء العدوان الإسرائيلي الصحة بغزة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر