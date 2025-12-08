أمن المقاومة بغزة يكشف اعترافات عملاء المرتزقة ويؤكد انهيار بنيتهم الداخلية

كشف ضابط في أمن المقاومة لمنصة "الحارس" عن مستجدّات حول اعترافات عدد من العملاء المنتسبين للمرتزقة المدعومة من الاحتلال، والذين بادروا بتسليم أنفسهم خلال المهلة الجارية البالغة عشرة أيام. وأكد الضابط أن هذه الاعترافات الأولية تعكس حالة التفكك والانهيار التي تضرب بنية هذه المرتزقة.

وأفاد العملاء بأن مسؤولي المرتزقة فرضوا قيودًا صارمة على عناصرهم بعد إعلان "فتح باب التوبة"، شملت العزل الاجتماعي بين عائلات عناصر المرتزقة وتقييد الاتصالات والإنترنت، في محاولة يائسة لمنع المزيد من الانشقاقات واحتواء حالة التوتر والتخبط الداخلي.

ويروي أحد العملاء الذين سلّموا أنفسهم أنّ عصابات المرتزقة أقدمت على إعدام شاب حاول الفرار من مناطق سيطرتها، وذلك أمام زوجته وأطفاله، في حادثة تعكس مستوى الانهيار الأخلاقي والوطني وتآكل الثقة داخل صفوف المرتزقة.

وحذر ضابط أمن المقاومة وسائل الإعلام من نشر معلومات من مصادر غير رسمية، مؤكدًا أن منصتَي "الحارس" و"رادع" هما المصدران الرسميان الوحيدان لنشر مستجدّات هذا الملف.