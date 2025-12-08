وزارة الداخلية برام الله توضح آلية استصدار جواز السفر البيومتري لأبناء غزة

أصدرت وزارة الداخلية في رام الله بيانًا أعلنت فيه عن آلية استصدار جواز السفر الفلسطيني بالنظام البيومتري الحديث لأبناء قطاع غزة، تقديرًا لاحتياجات المواطنين وحرصًا على تسهيل حصولهم على الوثيقة الرسمية التي تضمن أعلى درجات الأمان ودقة البيانات، وتواكب أعلى المعايير الدولية، وتُعد خطوة متقدمة لتعزيز موثوقية الجواز الفلسطيني وتسهيل حركة السفر.

وأوضحت الوزارة أن المواطن الذي استكمل إجراءات السفر إلى جمهورية مصر العربية يتوجه إلى معبر رفح البري، حيث يتم منحه وثيقة سفر مؤقتة (وثيقة دخول فقط) تتيح له المرور إلى الأراضي المصرية، مع وجود طاقم سفارة دولة فلسطين في مصر على الجانب المصري من المعبر كما كان معمولًا به سابقًا.

وتابعت أن بعد دخول جمهورية مصر العربية، يتوجه المواطن إلى سفارة دولة فلسطين في القاهرة أو القنصلية العامة في الإسكندرية لتقديم طلب استصدار جواز السفر الفلسطيني على النظام البيومتري، وتُحال الطلبات المستكملة إلكترونيًا إلى الإدارة العامة للجوازات في رام الله لاستكمال إجراءات الطباعة، ثم تُرسل الجوازات المنجزة إلى السفارة والقنصلية ليتم تسليمها للمواطنين حسب الأصول.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه هي الآلية الوحيدة والمعتمدة حاليًا لاستصدار جواز السفر لأبناء قطاع غزة، داعية المواطنين إلى متابعة بياناتها الرسمية عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص.