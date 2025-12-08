الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار وإصابة جديدة في دير البلح

أعلنت مصادر طبية يوم الاثنين عن إصابة مواطن إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الجرو في منطقة البصّة قرب محطة عكيلة غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي، إلى جانب نسف المنازل شرقي القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بكثافة شرقي مدينة رفح وشرقي خانيونس، تزامنًا مع قصف مدفعي للأحياء الشرقية، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية شمال غربي مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,365، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 171,058. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.