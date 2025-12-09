عامان على طوفان الاحرار عامان على طوفان الاحرار

طالع أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

سعر صرف الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، مع بدء التداولات المالية، صباح اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وجاءت أسعار الدولار مقابل الشيكل وفق التالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل – 3.21 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل – 4.53 شيكل

سعر صرف اليورو مقابل الشيكل – 3.75 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل -  0.068 شيكل

سعر صرف  الليرة التركية مقابل الشيكل: 0.076 شيكل 

جدير بالذكر أن أسعار الصرف قابلة للتغير خلال ساعات اليوم، وفق حركة الأسواق المحلية الفلسطينية وتأثرها المباشر بالأسواق العالمية.

https://alresalah.ps/p/308636

تم نسخ الرابط بنجاح.