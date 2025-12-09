الاحتلال يقتحم حرم جامعة بيرزيت ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلّة، تخلّلها مداهمة منازل المواطنين وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت العشرات من المدنيين خلال اقتحامات متزامنة، قبل أن تفرج عن بعضهم عقب التحقيق الميداني.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم جامعة بيرزيت شمال رام الله، ودفعت بتعزيزات عسكرية إضافية إلى محيط الجامعة صباح اليوم، بالتوازي مع حملة اعتقالات في بلدة بيرزيت طالت الشقيقين أيسر وأيهم كنعان، إضافة إلى الشابين صالح وشحة ومجد ضياء.

كما اقتحمت القوات حي الطيرة في رام الله وبلدة بيتونيا غرب المدينة.

وفي جنين، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى بلدة السيلة الحارثية، وداهمت بلدات رمانة وعرابة وقرية مركة جنوبي غرب المدينة، حيث أعادت اعتقال الأسير المحرر صلاح الدين محمد جلبوش عقب اقتحام منزله.

كما جدد الاحتلال اقتحام مدينة طوباس وبلدة طمون شمال الضفة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر واعتقلت الطفل تامر بحر بعد مداهمة منزل عائلته، قبل أن تواصل عملياتها في الظاهرية والكوم ودورا.

واعتقلت القوات الأسير المحرر أسامة محمود الرجوب، إضافة إلى المحامي محمود عبد الحميد الرجوب، والشاب حمزة تيسير الرجوب، عقب اقتحام منازلهم في الكوم. كما اعتقلت صابر طميزة (مدير شركة صرافة)، ومعتز محمد مطلق أبو جحيشة، ومحمد محمود العسود (والد الشهيد مهند العسود) خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو عمر بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة الخضر، كما اعتقلت أكثر من 20 مواطنًا خلال اقتحام واسع لقرية مراح رباح. وفي نابلس، اعتقلت القوات ستة فلسطينيين من بلدة برقة عقب تفتيش منازلهم، واقتحمت مخيم عسكر القديم شرق المدينة.

كما اعتقلت الشاب مكرم عامر بعد مداهمة منزله في قرية مسحة غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين متطرفين رشقوا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الشارع بين نابلس وقلقيلية قرب مستوطنة "كدوميم"، ما تسبب في أضرار مادية لعدد من المركبات.