البطل المقدسي أفرام زنبيل.. قبضةٌ فلسطينية تحصد ذهب آسيا مرتين 

يواصل البطل المقدسي أفرام زنبيل نقش اسمه في سجل الإبداع الرياضي الفلسطيني، بعد أن قدّم أداءً استثنائيًا في بطولة آسيا لمصارعة الذراعين المقامة في إمارة عجمان، حيث اعتلى منصات التتويج مرتين متتاليتين، محرزًا ذهبيتي الذراع اليمنى واليسرى في إنجاز يُعد من أبرز المحطات المضيئة في مسيرته.

إنجاز آسيوي استثنائي

وشهدت البطولة منافسة محتدمة جمعت نخبة أبطال اللعبة في القارة، إلا أن زنبيل استطاع أن يثبت حضوره بثقة عالية، مقدّمًا سلسلة انتصارات متلاحقة تُوّجت بتفوقه على اللاعب الملقب إعلاميًّا بـ"الكمبيوتر الياباني"، المعروف بدقّة أدائه واعتماده على أنظمة تدريب متقدمة.

ومع حلول اللاعب الياباني في المركز الثاني، لمع اسم البطل الفلسطيني كأحد أبرز نجوم البطولة وقدّم نموذجًا لقدرة الرياضي الفلسطيني على مقارعة أقوى المنافسين في آسيا.

إرادة مقدسية تتحدى الظروف

ولم تكن رحلة زنبيل نحو القمة طريقًا مفروشًا بالسهولة؛ فابن مدينة القدس واجه واقعًا رياضيًا محدود الإمكانات وشحًّا في الدعم.

ومع ذلك، استطاع أن يحوّل التحديات إلى دافع، وأن يثبت أنّ الإرادة والإيمان بالذات قادران على كسر القيود وصناعة إنجازات تُشبه المعجزة.

رسالة وطنية قبل أن تكون رياضية

ويحضر أفرام زنبيل في المحافل الدولية باعتباره حاملًا لاسم فلسطين قبل أي شيء. فكل ميدالية يحققها ليست مجرد إنجاز فردي، بل رسالة صمود تُعلن للعالم أن فلسطين قادرة على الإبداع والتفوّق رغم الظروف، وأن الرياضي الفلسطيني يظل سفيرًا لقضيته أينما ذهب.

إلهام لجيل كامل من الرياضيين

انتزاع زنبيل لذهبيتي آسيا وتفوّقه على كبار المنافسين يضعه بين نخبة أبطال اللعبة في القارة، ويؤكد أن الموهبة الفلسطينية لا تعرف المستحيل.

ومع استعداده لخوض محطات دولية جديدة، يبقى هذا البطل نموذجًا مُلهِمًا لجيلٍ من الرياضيين الفلسطينيين الطامحين لصناعة أمجادهم رغم كل التحديات.