سرايا القدس: إغلاق ملف أسرى العدو بعد تسليم آخر جثة شمال القطاع

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة" إن سرايا القدس أغلقت ملف أسرى العدو بعد تسليم آخر جثة يوم الأربعاء الماضي 2 ديسمبر 2025 شمال القطاع، موضحاً أن هذه الخطوة تمت ضمن صفقة "مشرّفة" نتيجة معركة وصفها بـ"البطولية"، وأكد أن أسرى العدو لن يعودوا إلا بقرار من المقاومة أو في توابيت، وقد لا يعودوا أبداً.

وأضاف أبو حمزة أن سرايا القدس وفصائل المقاومة التزمت بكافة بنود الاتفاق المنصوص عليه للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يهدف إلى إنهاء "حرب الإبادة الهمجية الصهيونية على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أبو حمزة دعوة الوسطاء والضامنين للضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالاتفاق ووقف خروقاته الإجرامية المتكررة.