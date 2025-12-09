 "مباحث التموين" برفح تضبط 29 طنًا من الدجاج المجمد مخالفًا للتسعيرة

ضبطت مباحث التموين في شرطة محافظة رفح 29 طنًا من الدجاج المجمّد كانت معدّة للبيع بأسعار مخالفة للتسعيرة الرسمية.

وأوضحت مباحث التموين، بالتنسيق مع طواقم وزارة الاقتصاد، أنها صادرت الكمية المضبوطة والتي تضم كبدة دجاج وأجنحة ودواجن مشكلة (دبوس، ورك، صدر مقطع، وصدر كامل)، بعد رصد تجهيزها للتسويق بأسعار مرتفعة.

وأضافت أنه تم التحفّظ على الكمية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، تمهيدًا لبيعها عبر النقاط المعتمدة صباحًا بالسعر المحدد رسميًا.

وأكّدت مباحث التموين استمرار جهودها في مراقبة الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.