"البيئة": ركام غزة يحتوي 5 ملايين طن نفايات خطرة

أكدت سلطة جودة البيئة الفلسطينية، أن حجم ركام المباني المدمرة في قطاع غزة يتجاوز 61 مليون طن، بينها نحو 5 ملايين طن من النفايات الخطرة.

وقال المهندس بهجت جبارين، القائم بأعمال الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة البيئة، في لقاء إذاعي تابعته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، إن مخلفات الردم في غزة تحتوي 4.9 ملايين طن مختلطة بمواد كيماوية منها مادة "الاسبستوس" الخطيرة جدا.

وأشار إلى احتواء الركام أيضا على مواد كيماوية كانت تستخدم كمدخلات إنتاج للمصانع التي دمرها الاحتلال والبالغ عددها نحو 2100 مصنع، بالإضافة إلى نحو نصف مليون طن من الردم مختلطة بمواد خطيرة من مخلفات خلايا الطاقة الشمسية.

ووصف جبارين ما حدث خلال الحرب بأنه "إبادة بيئية وإبادة بشرية"، مبينا أن الإبادة البيئية أخطر من البشرية بأضعاف؛ نظرا لأن أثرها يستمر لأجيال وعقود وربما تحتاج إلى قرون للتعافي التام.

وأوضح أن أثر الإبادة البيئية سيلاحق المواطنين من خلال الفاتورة الصحية والأمراض المستعصية والتشوهات الخلقية، نتيجة تلوث التربة والمياه والسلسلة الغذائية بشكل كامل.

ولفت إلى أن 97% من مصادر المياه الجوفية في القطاع لوثت بالعناصر الخطيرة والثقيلة والمواد الكيماوية بفعل مخلفات القتال والذخائر، بالإضافة لاختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وأكد تراكم كميات كبيرة من النفايات المنزلية المختلطة بنفايات طبية والتي يقدر حجمها بحوالي 700 ألف طن، متراكمة في 200 موقع ومكب عشوائي في أنحاء القطاع.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يرفض دخول الفرق الدولية، بما فيها فرق الإغاثة والفرق البيئية والعلمية لعمل الابحاث وأخذ عينات من التربة، مبينا ان هناك شكوكا قوية جدا باستخدام "إسرائيل" أسلحة محرمة دوليا تحتوي مادة اليورانيوم المنضّب.

وأكد أنه بدون إدخال التسهيلات وخروج قوات الاحتلال من المنطقة، يصعب على الفرق المختصة التحرك والعمل بحرية.