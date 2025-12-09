"الدفاع المدني" بغزة يحذر من أضرار كبيرة متوقعة جراء المنخفض القادم

حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، يوم الثلاثاء، من المخاطر المتوقعة للمنخفض الجوي العميق الذي سيؤثر على القطاع خلال اليومين المقبلين.

وقال بصل في حديث تابعته "الرسالة نت" إن المشهد سيكون صعبًا للغاية في القطاع الذي قُتل فيه الآلاف جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية ويعاني من انهيار على الصُعد كافة.

وأضاف أن مخيمات ومراكز الإيواء والمباني الآيلة للسقوط ستتعرض إلى ضرر كبير للغاية ويمكن أن تنهار ويسقط ضحايا.

وأشار إلى أن مخيمات الإيواء الموجودة في مناطق منخفضة ستغرق بشكل كامل ولن يكون هناك استيعاب لكميات مياه الأمطار.

وأردف بصل أن القطاع سيغرق جراء غزارة الأمطار المتوقعة في ظل الانهيار الموجود بكل مناحي الحياة.

ولفت إلى أن الحرب الجنونية توقفت جزئيًا لكنها تعود بطريقة أخرى من خلال الغرق والبرد والسيول والانهيارات.

وتابع المتحدث باسم الدفاع المدني "آن الأوان لأن يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات للضغط من أجل إدخال الكرفانات إلى القطاع ووضعها بطريقة إنسانية وتُشكّل لها بنية تحتية".