مشعل: نزع السلاح هو نزع للروح وحماس تبذل جهودًا متعددة لإغاثة قطاع غزة

أكد رئيس حركة حماس في الخارج الأخ المجاهد خالد مشعل، أن مطالبة الفلسطينيين بنزع سلاح المقاومة تُعدّ بمثابة "نزع للروح"، وهذا السلاح جزء لا يتجزأ من حقه في الدفاع عن أرضه وشعبه، ومحاولات نزع السلاح بمثابة إضعاف الروح الوطنية والمقاومة، وهو ما لن يقبل به الفلسطينيون على الإطلاق.

وشدد مشعل خلال مقابلة مع برنامج موازين ستبثها قناة الجزيرة مساء اليوم الأربعاء على أن الخطر الحقيقي يأتي من الاحتلال الصهيوني وليس من قطاع غزة الذي يواجه ضغوطًا مستمرة للتخلي عن أدوات دفاعه.

وبين مشعل أن السلطة في غزة يجب أن تكون فلسطينية بالكامل، وشعبنا الفلسطيني هو صاحب القرار الأعلى في تحديد مصير أرضه وحكم قطاعه.

وأكد أن أي تدخل خارجي يقوض حق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم يعدّ انتهاكًا لسيادتهم وحقوقهم الوطنية.

وأوضح مشعل أن عملية إغاثة غزة ليست هدفًا بحد ذاتها، بل أداة ضغط ضرورية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق إنهاء الحرب، مشدداً على أن حركة حماس تبذل جهودًا متعددة لضمان تحقيق هذا الهدف، سواء عبر الوساطات الإقليمية أو التنسيق مع الشركاء الدوليين والداعمين.

وأكد مشعل أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن قطاع غزة بحاجة إلى دعم عاجل للمساعدة على النهوض والتعافي، مؤكدًا أن الاستجابة الإنسانية يجب أن ترافقها الجهود السياسية لضمان استقرار القطاع وحماية المدنيين من آثار حرب الإبادة المستمرة.

وأشار مشعل إلى أن القضية الفلسطينية استعادت موقعها على الساحة الإقليمية والدولية بعد سنوات من التهميش.

وأوضح رئيس حركة حماس في الخارج أن القضية الفلسطينية تحولت من ملفات منسية إلى موضوع رئيسي يفرض نفسه على الجميع، ما يعكس قوة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.