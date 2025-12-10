بعد تألقه اللافت في كأس العرب.. حامد حمدان يتحول إلى حديث الجماهير واهتمام إعلامي عربي متزايد

شهدت بطولة كأس العرب 2025 تألقًا استثنائيًا للمهاجم الفلسطيني حامد حمدان، ابن مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة، الذي نجح في خطف الأنظار داخل الملعب وخارجه بعد سلسلة من العروض المبهرة التي قدمها مع المنتخب الفلسطيني “الفدائي”. وقد أسهمت هذه العروض في تعزيز حضور فلسطين كواحدة من أبرز مفاجآت البطولة.

حمدان، الذي شق طريقه من أزقة المخيم إلى الملاعب العربية، كان بمثابة رمانة الميزان في تشكيلة المنتخب، بعد أن قدّم أداءً متكاملاً على المستويين الدفاعي والهجومي.

ونال اللاعب أعلى تقييم بين جميع لاعبي المنتخب في دور المجموعات وفق موقع Sofascore العالمي بتقييم بلغ 7.40، وهو ما يعكس تأثيره الكبير في المباريات ضد ليبيا وقطر وتونس وسوريا.

ولعلّ أبرز لحظات البطولة بالنسبة للجماهير الفلسطينية كانت تسديدة حمدان الصاروخية أمام منتخب تونس، والتي صُنّفت كواحدة من أجمل أهداف البطولة، مؤكدة امتلاكه موهبة تهديفية استثنائية وحضورًا ذهنيًا قويًا في اللحظات الحاسمة.

اهتمام إعلامي متصاعد

الاهتمام الإعلامي بحمدان شهد ارتفاعًا ملحوظًا، خصوصًا عبر منصات التحليل الرياضي والمعلقين العرب الذين أشادوا بالحس التكتيكي للاعب وقدرته على شغل عدة أدوار هجومية داخل الملعب.

ويرى محللون عرب أن المستوى الذي قدمه حمدان في كأس العرب قد يفتح أمامه الباب نحو الاحتراف الخارجي، خاصة في ظل حاجة العديد من الأندية العربية لمهاجم يجمع بين القوة البدنية والسرعة والقدرة على صناعة الفارق.

نجم فلسطيني في صعود

الأداء الذي ظهر به حمدان وضعه في دائرة الضوء عربيًا، وبات اسمه ضمن الأسماء المرشحة لخطوات احترافية مستقبلية.

ويعتقد متابعون للشأن الرياضي الفلسطيني أن ما يعيشه اللاعب اليوم يمثل محطة مفصلية في مسيرته، إذ أصبح نموذجًا للمبدع الفلسطيني الذي يفرض نفسه رغم كل الظروف القاسية التي يواجهها الرياضيون في قطاع غزة.

قصة حامد حمدان — الشاب القادم من قلب مخيم المغازي — تعكس قدرة اللاعب الفلسطيني على الوصول إلى منصات التألق العربي والدولي حين تتاح له الفرصة، وقد تكون بطولة كأس العرب بداية لمسار احترافي أكبر ينتظر اللاعب في المرحلة المقبلة.