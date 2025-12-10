إسرائيل" تسرّع الاستيطان في الضفة.. 764 وحدة جديدة وحماس تحذر من كارثة

يشهد ملف الاستيطان في الضفة الغربية تصاعدًا مستمرًا، حيث تواصل الحكومة الإسرائيلية اعتماد سياسات تهدف إلى توسيع المستوطنات وضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، وهو ما يمثل تحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويضع الفلسطينيين أمام واقع معقد يهدد فرص إقامة دولة مستقلة.

ويأتي المصادقة الأخيرة على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية لتؤكد تسارع الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والسيطرة على الأراضي الاستراتيجية.

وتسعى إسرائيل من خلال هذه المصادقة إلى تعزيز وجودها في الضفة الغربية وربط المستوطنات بشبكة طرق وحواجز تضمن السيطرة الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى استغلال الأراضي الزراعية والمواقع الاستراتيجية بما يرسخ نفوذها ويحد من قدرة الفلسطينيين على تطوير مناطقهم.

ويأتي هذا التوسع في سياق الضغوط السياسية الداخلية ومحاولات استرضاء المستوطنين الذين يشكلون قاعدة دعم أساسية للأحزاب اليمينية المتطرفة، بما في ذلك حزب "الليكود" و"عوتسما يهوديت".

ويتزامن التسارع في البناء الاستيطاني مع زيادة المصادرات والعقوبات على السكان الفلسطينيين، حيث يؤدي استيلاء الاحتلال على الأراضي إلى تقليص المساحات الزراعية وحرمان المزارعين من أراضيهم، ما يفاقم التوتر اليومي ويحد من فرص التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية. كما يصاحب هذا التوسع إنشاء حواجز وعوائق أمنية تعيق حركة الفلسطينيين، ما يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية ويخلق واقعًا من الصراع المستمر.

وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة جزءًا من سياسة "الضم الزاحف" التي تنتهجها إسرائيل منذ سنوات طويلة، والتي تهدف إلى إقامة مستوطنات في مناطق استراتيجية لفصل المدن والقرى الفلسطينية وتوسيع النفوذ العسكري والسياسي، بما يحقق أهدافًا ديموغرافية وأمنية بعيدة المدى، ويجعل فرض السيطرة على الضفة الغربية واقعًا عمليًا يصعب تجاوزه.

حماس تحذر

ونددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء عبر بيان صحفي وصل "الرسالة نت"، بمصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إقامة هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، معتبرة أن القرار يمثل "خطوة تهويدية جديدة ضمن سياسة استيطانية توسعية تهدف إلى نهب الأرض وفرض السيطرة الكاملة على الضفة".

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن القرار يشكل "تصعيدًا خطيرًا وتحديًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن"، ويؤكد استمرار الاحتلال في سياسة "الضم الزاحف والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية"، بما يخدم مشروعه القائم على "التهجير القسري واقتلاع السكان الأصليين".

وحذرت "حماس" من خطورة التوسع الاستيطاني وما يرافقه من "مصادرة وملاحقة وتضييق على المواطنين، ولا سيما المزارعين"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لن يرضخ لهذه الغطرسة وسيبقى متشبثًا بأرضه وحقوقه".

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية لردع الاحتلال ووقف مخططاته الاستيطانية التي تهدد ما تبقى من أراضي الضفة الغربية، ووقف التعديات الممنهجة على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

تداعيات التوسع الاستيطاني على الفلسطينيين

يمثل التوسع الاستيطاني خطورة كبيرة على المدنيين الفلسطينيين، إذ يؤدي إلى مصادرة الأراضي وتقليص المساحات الزراعية، ويزيد من صعوبة الحركة اليومية عبر حواجز وأراضٍ مغلقة، ويؤثر على فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يفاقم هذا التوسع من حدة التوترات بين الفلسطينيين والمستوطنين، ويزيد احتمالات التصعيد العسكري، ويحد من فرص الحوار السياسي ويعقد أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وتوضح التحليلات أن استمرار إسرائيل في سياسة "الضم الزاحف" يكرّس واقعًا من السيطرة المطلقة على الضفة الغربية ويجعل الفلسطينيين أكثر عرضة للتهجير القسري، فيما تصبح مطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكات حقوق الإنسان أكثر إلحاحًا.