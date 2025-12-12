لازاريني: فلسطينيو القطاع يواجهون موجة جديدة من المعاناة

عبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة نتيجة العاصفة الجوية، وغرق خيام النازحين.

وقال لازاريني في تدوينة على منصة "إكس"، الخميس، إن فلسطينيي القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة.

وأضاف: مزيد من المشقة للعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ مؤقتة، حيث تجلب الأمطار الفيضانات والدمار وتهديدات صحية إضافية، مؤكدا أن فرق أونروا، الذين هم أنفسهم نازحون، يواصلون العمل لدعم الناس أينما استطاعوا.

وبين أن طواقم أونروا يقومون بسحب مياه الصرف الصحي ومياه الفيضانات، وإزالة القمامة، وتوزيع أغطية العزل المشمع، وملابس الشتاء والبطانيات، وتقديم الرعاية الطبية.

ويضرب غزة منذ فجر الأربعاء، منخفض جوي قاس تسبب بغرق آلاف من خيام النازحين في مناطق متفرقة بالقطاع، بعد هطول أمطار غزيرة، وسط توقعات باستمرار الحالة الجوية العاصفة إلى مساء الجمعة.

وأفاد جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، أنّ آلاف خيام النازحين الفلسطينيين تعرّضت للغرق والتلف والتطاير بفعل الرياح العاتية والأمطار، ما زاد من معاناة عشرات الآلاف ممن يفتقرون إلى المأوى الملائم والحماية من البرد.

وأشار إلى تلقّى أكثر من 2500 نداء استغاثة خلال 24 ساعة نتيجة المنخفض الجوي، مشيرًا إلى أن طواقمه تعمل بقدرات محدودة في ظل الدمار الواسع وانعدام الإمكانيات.