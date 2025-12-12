12 ضحية وانهيار 13 منزلاً وغرق آلاف الخيام جراء المنخفض القطبي "بيرون" في غزة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بوقوع تطورات "خطيرة" خلال الساعات الماضية نتيجة المنخفض القطبي "بيرون" الذي يضرب قطاع غزة منذ مساء الأربعاء، متسببًا بسيول جارفة وفيضانات ورياح شديدة أدت إلى أضرار واسعة في مناطق النازحين.

وبحسب البيان، أسفرت الأحوال الجوية عن 12 ضحية بين شهداء ومفقودين في مختلف محافظات القطاع، إضافة إلى انهيار 13 منزلًا متضررًا بفعل القصف السابق، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني التعامل مع مئات نداءات الاستغاثة.

كما تسببت السيول والرياح في غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين، ما أدى إلى تضرر مباشر لأكثر من 250 ألف نازح يعيشون داخل خيام مهترئة وملاجئ بدائية لا توفر الحماية الكافية في ظل الظروف الجوية القاسية.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق الأزمة الإنسانية المستمرة الناتجة عن الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال مواد الإيواء والمساعدات بما فيها 300 ألف خيمة وكرفان كانت مخصصة لإيواء النازحين.

وطالب المكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال مواد الإغاثة الطارئة وتوفير الحماية الإنسانية للنازحين، محذرًا من تكرار مشاهد الغرق والانهيارات مع استمرار المنخفضات الجوية المقبلة.