وزارة الصحة في غزة: 3 شهداء و16 إصابة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء، بينهم شهيدان جديدان، إضافة إلى شهيد جرى انتشاله من تحت الأنقاض، كما استقبلت 16 إصابة خلال الفترة ذاتها.

وأفادت الوزارة أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 386 شهيداً، إلى جانب 1018 إصابة و628 حالة انتشال.

وبحسب الإحصائية التراكمية، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 إلى 70,654 شهيداً، فيما بلغ عدد الإصابات 171,095 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن انهيارات المباني الناتجة عن البرد القارس والمنخفض الجوي أسفرت عن وفاة 10 أشخاص.

كما أعلنت أنه تم إضافة 277 شهيداً إلى الإحصائية التراكمية للشهداء، بعد اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء، وذلك للفترة الممتدة من 05/12/2025 حتى 12/12/2025.