لجان المقاومة: مصادقة الكابينت على 19 مستوطنة جريمة تطهير عرقي

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين تصريحًا، تعليقًا على مصادقة ما يُسمّى كابينت العدو الصهيوني على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت اللجان أن هذه المصادقة تُعدّ خطوة متقدمة في سباق جريمة التطهير العرقي واقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه، لصالح المشروع الاستيطاني والاستعماري الصهيوني.

وشددت على أن هذا القرار الإجرامي يمثّل تصعيدًا خطيرًا، ويكشف بوضوح الوجه الاستعماري والعنصري للكيان الصهيوني، ويأتي في سياق مشروع التهويد الكامل الذي يستهدف الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس.

وأضافت لجان المقاومة أن قرار الكابينت الإجرامي يدق ناقوس الخطر أمام الشعب الفلسطيني بأكمله، ويستدعي الوحدة والتكاتف لمواجهة الخطر الصهيوني الداهم الذي يستهدف الوجود الفلسطيني برمّته.

ودعت في ختام تصريحها أحرار الأمة والعالم إلى تفعيل الحراك الشعبي التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي والاقتلاع من أرضه في غزة والضفة والقدس وأراضي 48.