4 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية غرب غزة

استشهد أربعة فلسطينيين، عصر يوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية قرب مفترق النابلسي، جنوب غربي مدينة غزة، في خرق جديد للتهدئة.

وأفادت مصادر طبية بأن طواقم الإسعاف انتشلت جثامين الشهداء من السيارة المستهدفة، ونقلتها إلى أحد مستشفيات المدينة، مشيرة إلى أن القصف أدى إلى تدمير المركبة بالكامل.

وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ إن القصف أسفر عن 4 شهداء و10 مصابين، وُصفت حالة بعضهم بالخطيرة.

من جهتها، أكدت مصادر محلية أن طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدفت السيارة بشكل مباشر أثناء مرورها في المنطقة، من دون ورود معلومات فورية عن هوية الشهداء أو وجود إصابات أخرى.

وفي السياق، ذكرت مصادر صحفية أن عدداً من الانفجارات سُمع قرب دوار النابلسي غرب مدينة غزة، عقب استهداف السيارة.

ويواصل الاحتلال تصعيده العسكري في عموم قطاع غزة المحاصر، عبر سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف للمنازل والمباني السكنية، في وقت تشتد فيه الأوضاع الإنسانية قسوة، بالتزامن مع العاصفة الجوية والمنخفض الذي يضرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيرةً إلى وصول 16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الفترة ذاتها.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع عدد الشهداء إلى 386 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 1018 إصابة.