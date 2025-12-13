الجامعة الإسلامية بغزة توقّع اتفاقية دعم لطلبة كلية الطب

وقعت الجامعة الإسلامية بغزة مذكرة تفاهم واتفاقية دعم لطلبة كلية الطب مع جمعية مداد فلسطين الخيرية، بهدف تعزيز صمود المسيرة التعليمية وتحديداً القطاع الطبي لا سيما بعد الحرب على قطاع غزة، واسناد طلبة كلية الطب وتمكينهم من مواصلة دراستهم.

ووقع الاتفاقية عن الجامعة الإسلامية بغزة الأستاذ الدكتور أسعد يوسف أسعد- رئيس الجامعة، بينما وقعها عن جمعية مداد فلسطين الخيرية (حملة مداد الخير) الأستاذ همام أبو روك – ممثلاً عن الجمعية.

ووفقًا لبنود الاتفاقية، اتفق الطرفان على تحقيق جملة من الأهداف تمثلت في دعم الطلبة المتعثرين وغير القادرين على سداد الرسوم الجامعية لضمان استمرارهم الدراسي، وتعزيز الدور الريادي لجمعية مداد فلسطين (حملة مداد الخير) في خدمة قطاع التعليم العالي، فضلًا عن تمكين الجامعة من تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عن كاهل طلبة كلية الطب وذويهم، والمساهمة في إسناد المنظومة الصحية في غزة عبر الاستثمار في الكادر البشري الطبي.

من جانبه، عبر الأستاذ الدكتور أسعد، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتبرها خطوة ستسهم في تعزيز صمود مؤسسات التعليم العالي، وثمن دور جمعية مداد فلسطين الخيرية في دعم المؤسسات التعليمية في المجتمع الفلسطيني لاسيما المجالات الطبية، وأعرب عن أمله أن تكون هذه الاتفاقية استمراراً لشراكة دائمة مع الجمعية لدعم كافة فئات المجتمع الغزي.