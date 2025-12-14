في يوم المعلم الفلسطيني... رسالة واجبة

الحمد لله الذي جعل العلم أفضل خلف والعمل به أكمل شرف؛ والصلاة والسلام على المعلم الشهير والمصلح القدير محمد صلَ الله عليه وسلم. أما بعد

إلى من كانت إشراقتهم مضيئة لحضارات العالم، إلى ينابيع الحكمة، وشعلة المعرفة أينما حلوا وارتحلوا ...

هنيئا لكم العطاء أينما وجدتم، هنيئا لكم يومكم هذا

ففي داخلنا كلمات يعجز اللسان عن تفسيرها، كل عام وأنتم الخير للجميع، كل عام وأنتم شموع تنير درب الطلبة والمجتمع والأمة جمعاء، أدامكم الله تاجًا فوق الرؤوس، ودمتم نبراسًا يحتذى به ولكم نرفع القبعات إحترامًا وتقديراً.

في يوم المعلم الفلسطيني، نرفع القبعات إجلالاً وتقديرًا لمن حملوا على عاتقهم رسالة العلم وأمانة التربية.

إلى من علّمونا أن الحلم ممكن، وأن المعرفة قوة، وأن الوطن يبنى بسواعد الأوفياء.

شكرًا لكم معلمينا ومعلماتنا، أنتم نور الطريق وعنوان التميز.

كل عام وأنتم رمز العطاء والإبداع، وكل عام وفلسطين تزهر بجهودكم وعلمكم.

شكراً لمن علم حرفاً، وأنار عقلاً، وأنشأ جيلاً...

أيها المعلمون…

أنتم الذين واصلتم رسالتكم في أصعب الظروف، في المدارس والصفوف، وفي البيوت والخيام، وتحت القصف والانقطاع والوجع. لم تتراجعوا يومًا عن أداء واجبكم، لأنكم تدركون أن بناء الإنسان هو أقوى أشكال المقاومة، وأن العلم هو السلاح الذي لا يُهزم.

أنتم القدوة… أنتم الرسالة… وأنتم الروح التي تنبض بها مدارسنا.

نعلم أن كلمات الشكر لا تُوفيكم حقكم، لكننا نقف اليوم لنقول من قلوب صادقة:

شكرًا لكم… لأنكم تمسكون بأيدي أبنائنا نحو مستقبل أفضل.

شكرًا لكم… لأنكم تزرعون قيم العزم والكرامة والانتماء.

شكرًا لكم… لأنكم شركاء في بناء وطنٍ حر كريم.

مهما طال الطريق… سيظل صوت المعلم هو النور الذي نهتدي به، وسيظل أثره خالدًا في ذاكرة هذا الشعب.

في يوم المعلم الفلسطيني لم ولن ننسى معلمينا الأجلاء الذين حازوا أجر الرباط بحق ...

فمنهم من قضى نحبه؛ فقد نال شرفين: شرف أنه كان من ورثة الأنبياء في الدنيا، وشرف منازل الشهداء في الآخرة؛ فهنيئاً لهم .

رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل لجرحانا، والحرية لأسرانا، حفظ الله معلمينا وأبناء شعبنا، وفلسطيننا الحبيبة، وأزاح الله الغمة قريبا.