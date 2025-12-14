تشييع القائد القسامي رائد سعد وثلاثة من رفاقه في مدينة غزة

شيّعت حشود كبيرة، يوم الأحد، القائد في كتائب القسام رائد سعد وثلاثة من مقاتلي الكتائب، بعد استشهادهم في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة غزة مساء السبت.

وأُقيمت صلاة الجنازة على الشهداء في مصلى المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب غزة، قبل أن يُوارَوا الثرى في مقبرة الشيخ رضوان. وشارك في التشييع أهالي المخيم وعدد من رفاق الشهداء، وسط أجواء من الحزن والغضب.

وكان القائد رائد سعد وثلاثة من مقاتلي كتائب القسام قد استشهدوا جراء استهداف مركبة جنوب غربي مدينة غزة، في غارة وُصفت بأنها انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.