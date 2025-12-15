بلدية غزة: المنخفضات الجوية تنذر بكارثة مع انهيار منظومة تصريف المياه

قال حسني مهنا، المتحدث الإعلامي باسم بلدية غزة، إن كل منخفض جوي يضرب قطاع غزة يعيد معاناة آلاف العائلات النازحة التي تعيش في الخيام إلى الواجهة من جديد، ولكن «بصورة أكثر قسوة»، في ظل تدهور غير مسبوق في البنية التحتية.

وحذّر مهنا من عودة مشاهد غرق الخيام وانهيار المباني، نتيجة انخفاض كفاءة منظومتي تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي إلى نحو 20% فقط في أفضل الحالات، مؤكدًا أن هذا الواقع ينذر بكارثة إنسانية مع أي حالة جوية ماطرة.

وأضاف: «الأمطار التي تُعد في الظروف الطبيعية علامة خير ورحمة، تحولت داخل الخيام إلى مصدر خوف حقيقي، مع تسرب المياه إلى الداخل، وغرق الأرضيات، وتحول البطانيات القليلة المتبقية إلى كتل من البلل والبرد».

وأوضح مهنا حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية، مشيرًا إلى أن الاحتلال دمّر نحو 210 آلاف متر طولي من خطوط الصرف الصحي، وقرابة 15 ألف متر طولي من خطوط تصريف مياه الأمطار، ما أدى إلى شلل واسع في الشبكات الحيوية.

وأكد تعطل 1600 مصرف من أصل 4400 مصرف، لافتًا إلى أن محطات الضخ تعمل بشكل جزئي أو متوقفة كليًا، بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء والنقص الحاد في الوقود.

وبيّن مهنا أن منسوب المياه في بركة الشيخ رضوان بلغ 4.6 أمتار، فيما وصل في البركة المجاورة لمحطة الزيتون (7B) إلى 4.2 أمتار خلال المنخفض الجوي السابق، محذرًا من مخاطر الطفح أو الفيضان مع أي موجة مطرية جديدة، في ظل ضعف قدرات التصريف.

وأشار إلى أن طفح مياه الأمطار والمياه العادمة بات مشهدًا يوميًا في المخيمات والشوارع المتضررة، وسط عجز شبه كامل عن التدخل الفعّال، نتيجة تدمير الإمكانيات التشغيلية.

وأوضح مهنا أن الأطفال ينامون على أرضيات مبللة، فيما تضطر النساء إلى حمل أطفالهن طوال الليل خشية غرق الخيام، في أجواء يسودها البرد القارس، وانتشار الأمراض، والروائح الكريهة، ومخاطر بيئية وصحية غير مسبوقة.

وأكد أن بلدية غزة لا تمتلك الآليات اللازمة للعمل في مثل هذه الأجواء العاصفة، بعد تدمير 85% من آليات البلدية، ما اضطر البلديات للاعتماد على عدد محدود من الآليات المستأجرة من القطاع الخاص، والتي وصفها بأنها قديمة وغير صالحة للعمل الميداني.